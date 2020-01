Offese a Pertini, leghista pentito devolve stipendio a Fondazione

Massa, 29 gen. – (Adnkronos) – Filippo Frugoli, il 21enne consigliere comunale leghista di Massa, che in un post su Facebook , in segno di pentimento devolverà lo stipendio di gennaio alla Fondazione Pertini di Firenze. L’esponente della Lega ha annunciato poi che chiederà ufficialmente scusa alla cittadinanza durante la seduta del consiglio comunale di Massa in programma venerdì prossimo.

“So che la fondazione mette a disposizione anche borse di studio per i giovani – spiega Frugoli -, spero che i miei soldi possano servire a una buona causa. Non so più come chiedere scusa. Lo farò ufficialmente venerdì sera durante il prossimo consiglio comunale di Massa”. Frugoli fa sapere di aver cancellato il suo profilo pubblico Instagram e di aver anche oscurato per alcune ore la sua pagina Facebook perché ha ricevuto minacce e offese. Tutta la Lega regionale e anche il sindaco di Massa si sono dissociati dalle parole di Frugoli, condannando i suoi giudizi su Pertini, definiti “inaccettabili”.