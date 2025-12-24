Officina Stellare, intesa con Leonardo per sistemi ottici hi-tech

Officina Stellare, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sistemi ottici ad altissima precisione per applicazioni aerospaziali, ha siglato un importante accordo commerciale con Leonardo Spa, tra i principali gruppi industriali globali nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza.

L’intesa prevede un contratto triennale del valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e riguarda la fornitura di assiemi ottici ad alta risoluzione destinati ai telescopi dei satelliti della nuova costellazione proprietaria di Leonardo per l’osservazione della Terra. I sistemi ottici prodotti da Officina Stellare rappresentano componenti chiave per la raccolta di dati da orbita bassa (LEO) e saranno impiegati in applicazioni che spaziano dal monitoraggio ambientale alla sorveglianza del territorio, fino ai servizi istituzionali e di sicurezza.

Il contratto non si limita alla fornitura hardware, ma comprende anche un articolato insieme di attività di ingegnerizzazione e industrializzazione. Officina Stellare sarà responsabile della progettazione avanzata, delle qualifiche ambientali, dell’integrazione meccanica e ottica, della metrologia di precisione e della definizione dei processi produttivi, con l’obiettivo di garantire standard elevatissimi di affidabilità e ripetibilità industriale.

Il primo modello di volo è già in fase avanzata di realizzazione e sarà consegnato a Leonardo nell’ambito del programma PLATiNO3, promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana, che mira a rafforzare le infrastrutture nazionali per l’osservazione della Terra attraverso satelliti di nuova generazione.

Secondo il management di Officina Stellare, l’accordo rappresenta un riconoscimento della capacità dell’azienda di assumere un ruolo strategico nella filiera spaziale, contribuendo alla produzione e all’industrializzazione di componenti core dei sistemi ottici di Leonardo. La commessa rafforza inoltre una partnership industriale di lungo periodo tra due eccellenze del panorama tecnologico italiano.