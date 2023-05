Officine San Carlo, De Giovanni a San Giovanni a Teduccio per la masterclass di Scrittura creativa

Le Officine San Carlo accolgono Maurizio De Giovanni per il secondo e ultimo appuntamento della Masterclass di Scrittura creativa. Mercoledì 10 maggio alle ore 16:00 lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo incontra aspiranti autori e appassionati nel polo della creatività, insieme formativo e produttivo, che il Lirico di Napoli ha creato dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio sul Porto industriale di Vigliena (Stradone Vigliena, 23 – San Giovanni a Teduccio). L’evento è aperto gratuitamente al pubblico su prenotazione. Lo rende noto in una newsletter agli abbonati il Teatro San Carlo.

Ingresso è libero ma su prenotazione all’indirizzo: officine@teatrosancarlo.it oppure cliccando sul link https://bit.ly/ degiovanniofficine2