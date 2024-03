Oggi in libreria La voglia di sinistra di de Magistris: Idee per rinnovare la lotta politica prima della catastrofe

Uscirà oggi in tutte le librerie “Voglia di Sinistra – Idee per rinnovare la lotta politica” (Ponte alle Grazie, pagine 224 – 15,00 euro) di Luigi de Magistris. Il sistema globale a guida americana, si legge nella nota di presentazione della casa editrice che accompagna l’uscita del libro, “è in crisi, e mette a rischio la civiltà umana sul pianeta Terra, per come la conosciamo. È ormai evidente che ne potremo uscire soltanto con nuovi modelli politici, economici, sociali, ambientali: un compito che dovrebbe spettare alla sinistra. Ma quale sinistra? Non certo quella che si è fatta establishment e, tradendo una storia di nobili battaglie, ha contribuito al disastro degli ultimi trent’anni. C’è bisogno di un’altra sinistra, radicale nei valori e nei progetti, credibile, mai accomodante ma rassicurante anche per chi di sinistra non è. Una sinistra costituzionalmente orientata, che tra il denaro e le persone scelga senza esitazione le persone, e quindi il lavoro e non l’accumulazione di capitale. Una sinistra pacifista e internazionalista, che dia voce a chi non ha voce e si schieri sempre dalla parte degli oppressi, mai degli oppressori. Da sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha dimostrato che quest’altra sinistra può esistere, e può governare con coraggio pur restando fuori dal sistema. E solo una sinistra simile potrà mettersi alla guida di una rivoluzione culturale, pacifica, non violenta, costruita sul diritto e sull’umanesimo e mai sull’odio. Con Voglia di sinistra, De Magistris espone a tutti i lettori le proprie idee politiche in modo semplice e diretto: ne risulta uno strumento utilissimo a orientarsi nel presente e a disegnare una direzione per le future battaglie politiche”. Luigi de Magistris nato a NAPOLI nel 1967, magistrato dal 2003, si è occupato di corruzione e mafie. Ostacolato da apparati dello Stato per le sue indagini a Catanzaro, ha dovuto lasciare la toga. Nel 2009 viene eletto al Parlamento Europeo con oltre 500.000 voti. Nel 2011 diventa sindaco di NAPOLI guidando una coalizione di sinistra alternativa ai partiti; viene rieletto nel 2016. Nel 2021 si candida alla presidenza della Calabria, raggiungendo il 17 per cento dei voti. Partecipa alle elezioni politiche 2022 come leader di Unione Popolare. Tra i suoi libri, “La città ribelle” (Chiarelettere, 2017) e “Fuori dal sistema” (Piemme, 2022).