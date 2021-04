Oggi la Giornata mondiale del jazz. Il pianista napoletano Paolo Astarita: Perchè è una musica ancora attuale

di Rosina Musella

Sfaccettata sintesi dell’incontro di popoli e culture diverse, il jazz nasce quando la deportazione di intere popolazioni africane in America dà il via, oltre che ad una storia di sangue e sofferenza, all’inevitabile mescolanza di tradizioni africane e americane che, dagli spiritual al gospel, passando per il ragtime e i primi minstrel show, attraverso lo swing e il bebop, approda ai giorni nostri e con più di cento anni di storia alle spalle. Ancora oggi il mondo del jazz pullula di musicisti e appassionati che vengono rapiti dal fascino delle sonorità di queste musiche che sembrano trasportarci in un piccolo locale della New Orleans degli anni ‘40.

Nel 2011 l’Unesco, dall’idea del suo Ambasciatore di Buona Volontà e pianista jazz, Herbie Hancock, dichiarò il 30 aprile la Giornata Internazionale del Jazz, affinché si potesse evidenziare questo genere e il suo ruolo diplomatico nell’unire persone da ogni parte del mondo.

Per celebrare questa giornata e farci raccontare cosa significhi suonare jazz oggi, abbiamo intervistato Paolo Astarita, pianista jazz e insegnante di pianoforte presso l’Accademia RMA di Napoli e l’Accademia Lizard di Giugliano.

Qual è stato il suo percorso di studi?

Rispetto ad altri musicisti ho iniziato a studiare “tardi”, intorno ai 14 anni, ma da quel momento non ho mai smesso e penso che mai lo farò. Inoltre ho sempre ascoltato molta musica, sia per conto mio, sia grazie alla mia famiglia, quindi avevo già nelle orecchie tante cose che ho tradotto più facilmente quando ho iniziato a suonare.

Devo ammettere, però, di non aver avuto un’ottima esperienza con gli insegnanti che ho incontrato nel corso della mia vita, infatti i primi anni di studio sono stati travagliatissimi, ma intorno ai 18 anni incontrai un maestro che iniziò finalmente a farmi capire come funzionasse davvero la musica. I suoi insegnamenti mi stimolarono tantissimo e mi portano ancora oggi a voler approfondire lo studio sempre di più.

In seguito mi iscrissi al Conservatorio di Benevento, dove proprio in quegli anni era stato attivato il triennio jazz. Anche lì cambiai continuamente insegnanti, ma tra tutti quelli che conobbi entrai anche a contatto con musicisti validissimi.

Fortunatamente, però, ho sempre approfondito molto per conto mio, per scoprire ciò che gli insegnanti non mi dicevano.

Come si è avvicinato al jazz?

È stato un percorso lento e progressivo. Già quando suonavo degli studietti di musica classica tendevo ad improvvisarci sopra, immedesimandomi nel compositore e cambiando qualcosa qui e lì. Questo modo di vedere la musica ha creato il terreno fertile per farmi poi appassionare al jazz, la cui filosofia si basa proprio su questo. Anche l’incontro con alcune persone mi ha aiutato ad avvicinarmici, così come il libro di Baricco “Oceano Mare” e il relativo film “La leggenda del pianista sull’oceano”. Infatti poi sono rimasto sempre molto legato al jazz nella sua forma embrionale, vicina al ragtime. Ovviamente ci sono stati anche dei musicisti che, affascinandomi, mi hanno permesso di addentrarmi ancora di più nello studio: il grandissimo Miles Davis, Chet Baker, Keith Jarrett, Bill Evans, Oscar Peterson e molti altri ancora.

Vedere le varie sfaccettature del mondo del jazz e scoprirne la vastità mi ha spinto a voler studiare sempre di più, e ho ancora tantissimo da scoprire.

Quali sono i più grandi fraintendimenti nei confronti del jazz?

Ce ne sono tanti, perché purtroppo manca una certa cultura di base in merito. Il più grande è quello che non si debba studiare, “perché tanto improvviso”, ma non è per niente così, anzi. Da certi punti di vista lo studio del jazz è più difficile rispetto a quello della musica classica, perché è più ampio; oltre alla tecnica, la lettura e l’esecuzione del brano, si deve tener conto di altri aspetti, come l’interplay, perché si deve saper suonare con gli altri, il ritmo e la capacità di comporre sul momento mentre si improvvisa.

Un altro fraintendimento è legato sempre allo studio, ma in maniera opposta, perché si pensa di dover studiare le cose “a fotocopia”, senza capire la logica di ciò che si sta eseguendo.

La chiave sarebbe nel mezzo, studiando tanto per conoscere bene ciò che abbiamo a disposizione, ma essendo anche in grado di filtrare le informazioni, mettendo sempre se stessi in ciò che si sta suonando. Questo approccio, in realtà, è applicabile a qualsiasi genere, perché alla fine parliamo sempre della stessa cosa, ovvero di musica.

Cosa consiglierebbe a chi si è appena affacciato al mondo della musica?

Consiglierei anzitutto di capire in che modo si vuole che la musica faccia parte della propria vita. Da insegnante posso dire che però nessuno è mai arrivato da me con questa consapevolezza, ma lavorando insieme siamo riusciti a tirarla fuori.

Ciò che è davvero importante è sviluppare una certa sensibilità verso la musica, ma anche verso la vita, e saper suonare uno strumento può aiutare in questo processo, ma non è fondamentale. Ciò che voglio dire è che nessuno deve sentirsi obbligato a suonare uno strumento, ma ritengo sia importante cercare quel percorso che permetta di ottenere una conoscenza di sé più profonda. E la musica è uno strumento molto utile per farlo e per intraprendere un percorso di crescita, che credo sia importantissimo portare sempre avanti. A me, ad esempio, la musica è servita principalmente a capire come pormi nel mondo, più che a suonare in sé.