Da oggi a Materdomini il convegno annuale dell’Arcidiocesi di Napoli

Con il Cardinale Crescenzio Sepe e i Vescovi Ausiliari Lemmo e Acampa si ritroveranno a Materdomini, per tre giorni da oggi lunedì i “vertici”, laici e sacerdoti, dell’Arcidiocesi di Napoli, per riflettere sul cammino fatto durante lo scorso anno pastorale e per programmare il lavoro da fare, a partire dal 14 settembre prossimo, in tutte la realtà diocesana.

“Ancora una volta – è scritto in una nota diffusa dall’Ucsi – tutte le attività si ispireranno all’Opera di Misericordia “Visitare i Carcerati”, che darà anche titolo e contenuti alla prossima Lettera Pastorale del Cardinale Sepe”.

La “Tre giorni” avrà inizio alle ore 16,30 di oggi con la preghiera introduttiva del Cardinale Arcivescovo, cui seguirà una relazione del Vicario Episcopale don Francesco Piccirillo sul “cammino missionario della Chiesa di Napoli: verifica e prospettive”

Nel pomeriggio, si parlerà di “fraternità sacerdotale e collaborazione interparrocchiale”, nonché del “mese missionario straordinario”.

Martedì, alle ore 9,30, relazione dell’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, monsgnor Pasquale Cascio, delegato della Conferenza Episcopale Campana per la Pastorale Carceraria, sul tema “Visitare i Carcerati”.

Nel pomeriggio, laboratori incentrati sull’Opera di Misericordia e testimonianze.

Mercoledì, nella mattinata, report sui laboratori e intervento conclusivo del Cardinale Sepe.