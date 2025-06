Oggi si vola: se tutto va liscio si farà la stessa cosa domani

Gli affari sono affari, questa la frase in inglese espressa dappertutto, che sintetizza al massimo una condotta. Vale a dire l’atteggiamento che alcune popolazioni, per lo più di radici anglosassoni, assumono quando si tratta di comprare o vendere qualsiasi bene o servizio. In effetti il concetto vorrebbe escludere dal trattamento di tali operazioni ogni forma di sentimento o di non razionalità in senso lato. I popoli mediterranei non si sono mai riconosciuti in toto come seguaci di tale filosofia dell’agire e un margine, seppur contenuto, di fantasia oltre alla rigidità dei numeri, la hanno sempre considerata parte, seppure non determinante, di una trattativa definibile, per certi aspetti, mercantile. Solo per colore, l’attenzione di chi osserva con maggiore impegno conoscitivo quanto avviene nei suk del Nordafrica o nei Bazar orientali, si accorge abbastanza facilmente che i comportamenti messi in atto dai frequentatori, da soli non bastano per operare al meglio. Accanto a quelli indotti dalla ragione, costituenti la trama di quanto si vuole concludere, quegli stessi sono fatti per consentire l’inserzione a regola d’arte di un ordito che si presta a completare al meglio la tela. Oltre all’argomento Guerra, che ormai da un pò di tempo carpisce l’interesse del mondo intero, è bene richiamarlo all’attenzione, pur senza distrarlo dal pericolo che la pace nel mondo sta correndo, ormai a livello planetario. Stanno passando sotto la lente dell’ informazione gli effetti di quel terremoto in ogni sua espressione, stante il fatto che lo stesso sta stravolgendo il mondo della produzione e, legato a stretto giro, quello della finanza in tutte le sue articolazioni. Così, mostri fino a qualche mese fa ritenuti se non morti e sepolti, almeno sprofondati in una forma di letargo profondo, sono tornati allo scoperto e molti di essi si aggirano un pò dovunque con fare minaccioso. Non per dar corpo alla speranza di un “Happy end” che, purtroppo, per ora non si intravede, può accadere che la parte con meno vincoli tecnici di una trattativa finisca per condizionare, sempre nel rispetto dei margini di economicità, l’intero accordo. Qualcosa del genere si sta verificando nel settore dell’aviazione. Causa probabile del fenomeno in generale potrebbe essere l’atteggiamento tutt’altro che lineare del presidente della prima superpotenza, gli USA, l’ esuberante Trump. In campagna si usa dire che si accarezza il cane per il padrone per definire un atteggiamento di captatio benaevolentiae per definire un atteggiamento disponibile a chi intenda fare affari con lui, in maniera diretta o indiretta. Il Biondo di Washington ignora di che si stia parlando o fa finta di non conoscerne la portata. Sta accadendo così che, già prima dell’annuale edizione della Rassegna Aerospaziale di Le Bourget in Francia, alla fine dell’inverno, l’attenzione dei governi, soprattutto quelli orientali, sembrava essere rivolta, per rinnovare e ampliare ciascuno la propria flotta aerea, al gigante a stelle e strisce, la Boeing. Politica dei dazi, soffiar di venti di guerra e altre amenità del genere, hanno dirottato le intenzioni di quei potenziali committenti sulla produzione della Àerospatiale, azienda aeronautica europea, con sede in Francia, a Tolone e partecipata, oltre che da quest’ ultima nazione, anche da Italia e Germania. È bene chiarire in premessa che gli aeromobili da essa prodotti qualitativamente sono al livello almeno di quelli costruiti negli USA. Cosa stà succedendo allora?

Null’altro che il riproporsi del savoir faire, il sapersi comportare. In questo la vecchia ma sempre piacente ninfa, l’ Europa, non è seconda a nessuno. Del resto l’affermazione ” vive la difference “, vale tanto a Parigi quanto nel resto del Mondo e guai se così non fosse.