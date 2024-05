Ok Ue a Progetto di interesse comune su idrogeno e mobilità smart

Roma, 28 mag. (askanews) – La Commissione europea ha approvato un nuovo progetto comune europeo di interesse rilevante (Ipcei) che coinvolge Green Deal, idrogeno e mobilità sostenibile in sette paesi membri tra cui l’Italia. L’annuncio è stato dato dalla vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Margrethe Vestager durante una conferenza stampa in cui ha spiegato che si tratta del quarto progetto di questo genere approvato da Bruxelles in base alle normative sugli aiuti di Stato.

Oltre all’Italia coinvolge Estonia, Francia, Germania, Olanda, Slovacchia e Spagna. Gli Stati coinvolti erogheranno fino a 1,1 miliardi di euro di finanziamenti che dovrebbero sbloccare 3,3 miliardi supplementari di investimenti privati a favore di 11 imprese attive in uno o più dei Paesi collegate a Pmi o startup, su 13 progetti innovativi.