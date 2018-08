Olanda, l’Agenzia Nwo finanzia gli studi di un ricercatore italiano

L’Agenzia di Ricerca olandese Nwo (Netherlands Organisation for Scientific Research) ha premiato con un finanziamento di oltre 50 mila euro il progetto “Risky business: pricing, governance, and integration in European insurance markets, c. 1400-c. 1870”. L’Università di Parma è tra i promotori della ricerca con Giovanni Ceccarelli, docente di Storia economica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, esperto di rischio e assicurazioni. Completano il team altri due specialisti: Adrian Leonard (University of Cambridge) e Sabine Go (Vrije Universiteit Amsterdam), che è anche Principal Investigator.