Olanda: Rutte supera voto sfiducia, ma sua credibilità danneggiata (2)

(Adnkronos) – Mercoledì il nome di Omtzigt con la nota ‘cambiare la sua posizione’ sono stati fotografati dai giornalisti su un foglio di appunti dei negoziati per la formazione del nuovo governo. Il foglio era sfuggito a Kasja Ollongren, una degli esploratori per le trattative, costrette in tutta fretta ad abbandonare i colloqui perché scoperta positiva al coronavirus. Rutte ha strenuamente cercato di sostenere che non era stato lui a sollevare la questione, ma alla fine ha dovuto ammetterlo. Ha tentato di giustificarsi dicendo di non aver deliberatamente mentito, ma di essersene solo scordato, una affermazione che non è apparsa molto credibile.