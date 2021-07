Olimpiadi: Abbagnale (pres.Fic), ‘felice per Rosetti, giusto riconoscergli la medaglia’

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “Sono stracontento per Rosetti, Bruno meritava questo riconoscimento della medaglia, non solo perché aveva costruito un percorso per giocarsi la finale per lui importantissima, ma per le modalità con cui si è arrivati a questa positività al Covid, il ragazzo non ha commesso leggerezze e non si capisce come possa esser stato contagiato, e questo ha creato in lui molta amarezza”. E’ il commento all’Adnkronos del presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, alla decisione del Cio di accogliere la richiesta del Coni di assegnare la medaglia di bronzo nel 4 senza anche a Bruno Rosetti, il canottiere risultato positivo al coronavirus a poche ore dalla finale nonostante avesse ricevuto due dosi di vaccino.