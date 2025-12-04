Olimpiadi, ad Atene consegnata la fiaccola all’Italia

Roma, 4 dic. (askanews) – Da Atene a Roma, nuovo passo verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. È il giorno dell’arrivo in Italia della torcia, destinata a raggiungere il Palazzo del Quirinale nel secondo pomeriggio (ore 17). Stamane il passaggio della fiamma dal Comitato Olimpico greco a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. Presenti anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il segretario generale Carlo Mornati. Protagonisti anche due olimpionici tricolori, Jasmine Paolini e Filippo Ganna. Da sabato 6 dicembre allo Stadio dei Marmi, dove prenderà il via un viaggio lungo 63 giorni con 60 tappe e 12mila km attraverso 110 province e oltre 300 comuni attraversati. Il percorso si concluderà nella serata del 6 febbraio 2026 a Milano con la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro.

“Milano-Cortina – le parole di Giovanni Malagò presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 – è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali”, ha ricordato Malagò. “Milano-Cortina sarà anche l’edizione dei Giochi Olimpici invernali più equilibrata nella storia dal punto di vista del genere, sottolineando l’impegno del Movimento olimpico a promuovere il cambiamento e la diversità”. Il presidente della Fondazione Milano-Cortina ha poi evocato la lunga staffetta della Fiamma sul suolo italiano: “Sarà un’incredibile avventura di 63 giorni, che toccherà 60 città, 300 paesi, 110 province, 20 regioni e tutti i siti italiani patrimonio dell’Unesco. Coprirà 12.000 km e vedrà la partecipazione di 10.001 tedofori. Mentre la fiamma olimpica si farà strada dal Colosseo di Roma alle vette del Monte Rosa e dall’isola di Lampedusa ai canali di Venezia, porterà con sé un messaggio di unità e resilienza che trascenderà i confini e le generazioni”. Malagò ha concluso: “Dopo due decenni di attesa, la fiamma olimpica torna in Italia e non vedo l’ora di dare il benvenuto a voi e al mondo intero a Milano-Cortina il prossimo anno”

“Quando entri qui sei dentro la storia, dove tutto è cominciato: questa cerimonia fa parte di una forma laica di religione dello sport”: così il presidente di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha commentato con i giornalisti l’emozione della cerimonia di consegna della Fiamma olimpica che si è svolta nello stadio Panathinaiko di Atene. “Viste le previsioni meteo siamo stati fortunati”, ha detto, nonostante fosse prevista pioggia, le prime gocce sono cadute solo dopo la consegna della Fiamma olimpica che sta ora per spiccare il volo verso Roma. “Questa fiamma andrà in tutta Italia, la staffetta sarà come un grande giro d’Italia, una maratona per fare conoscere e apprezzare tutte le bellezze del Paese”, ha concluso