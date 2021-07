Olimpiadi: ambasciatore Starace, ‘dal Giappone grande determinazione nel portare avanti Giochi’

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – “E’ stato un lavoro durissimo, il Giappone ha avuto l’edizione delle Olimpiadi che è slittata di un anno per il covid, ma con determinazione è arrivato a questo punto. Un appuntamento con una opinione pubblica che non era convinta, ma le autorità hanno portato avanti con determinazione, insieme al Cio, questo appuntamento e credo che i fatti dimostreranno che la tecnologia, la disciplina e l’organizazione dei giapponesi, anche in questa situazione così complessa e difficile, è in grado di svolgere competizioni di questa enorme portata, al meglio”. Sono le parole delll’ambasciatore italiano in Giappone, Giorgio Starace, parlando a Casa Italia a Tokyo.