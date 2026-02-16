Olimpiadi, Ambra Sabatini: lo sport insegna a lottare per i sogni

La campionessa paralimpica in Triennale Milano

Milano, 16 feb. (askanews) – “Lo sport ci insegna a combattere per i nostri sogni anche quando tutto sembra così distante e lontano da te per difficoltà o infortuni e invece lo sport ci insegna soltanto a stringere i denti e combattere e ritornare in campo o in pista e mettercela tutta. Da questo ho imparato a non mollare mai, nei momenti di vita quotidiana, ma anche in gara”. Lo ha detto ad askanews Ambra Sabatini, campionessa paralimpica di atletica a Casa Italia in Triennale a Milano per la presentazione di un docufilm sulla sua storia.”Penso che nella testa dell’atleta – ha aggiunto – passino tanti pensieri e i sacrifici fatti sono tanti. Sicuramente non è facile, anche perché non è solo un lavoro, ma anche una passione che in qualche modo ti prosciuga un pochino. Io mi ripeto sempre che sono davvero fortunata a fare della mia passione un lavoro e quindi anche i momenti più difficili si passano e si passano volentieri”.