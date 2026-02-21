Olimpiadi, Arianna Fontana: coltelli ai piedi, rischi del mestiere

La pattinatrice azzurra dopo la caduta: acciaccata, ma viva

Milano, 21 feb. (askanews) – “Sono ancora viva. Sono un po’ acciaccata, visto che avevo due taglietti sia sulla schiena che sulla chiappa destra, però nulla di serio per fortuna. Anzi riguardando la caduta con la polacca mi è andata molto meglio rispetto a lei. Spero che stia bene. Ho visto il video e non sembrava una bella caduta”. Lo ha detto Arianna Fontana da Casa Italia a Milano, raccontando delle sue condizioni dopo la caduta di ieri in pista.