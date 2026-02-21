Olimpiadi, Arianna Fontana: non potevo chiedere di meglio

“Il pubblico è stato protagonista di questa Olimpiade”

Milano, 21 feb. (askanews) – “Ripensando a tutto quanto l’avvicinamento, essere qua a casa competitiva, tutte le finali e queste medaglie sia individuali che con le staffette: non potevo chiedere di meglio”. Lo ha detto Arianna Fontana da Casa Italia a Milano, commentando la sua sesta Olimpiade.”Il pubblico – ha aggiunto la campionessa e recordwoman italiana di medaglie vinte ai Giochi – è stato da protagonista in questa Olimpiade, sia chi era presente nelle venue o chi era da casa fare il tifo. Veramente si sono fatti sentire tutti quanti, quindi penso che anche tanti risultati sono arrivati grazie a questa spinta che avevamo in più”.