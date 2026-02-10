Olimpiadi, Arianna Fontana: questa medaglia è di tutti

“Bellissimo sentire il tifo che ci spingeva, è stato magico”

Milano, 10 feb. (askanews) – “Questa medaglia è di tutti quanti, dei ragazzi che non erano su ghiaccio con noi. Durante tutta la stagione ci abbiamo lavorato anche con altri ragazzi della squadra, quindi questo risultato significa davvero tantissimo per tutti quanti”. Così ha commentato Arianna Fontana da Casa Italia a Milano la conquista con i suoi compagni dell’oro nello short track staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina.”È stato bellissimo sentire il tifo che ci spingeva, che cresceva e ci dava davvero una grande forza” ha aggiunto la veterana dello short track. “Come ho detto, non ho altre parole, se non che dire è stato magico. Io ripenso sempre comunque alla mia famiglia, ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuta, che hanno creduto sempre in me e senza di loro non sarei qua oggi” ha concluso la pattinatrice azzurra, alla sua dodicesima medaglia olimpica.