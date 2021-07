Olimpiadi: azzurre del basket 3×3 a Tokyo per stupire (2)

(Adnkronos) – “Sono contento – ha detto il coach – per come le ragazze hanno affrontato queste due partite. Con una giocatrice diversa rispetto al Preolimpico siamo in cerca di un nuovo equilibrio e disputare questo tipo di test è il modo migliore per trovarlo alla svelta. Abbiamo iniziato lentamente entrambi i match ma tutte e due le volte siamo stati bravi a rientrare e giocare alla pari contro una squadra che senza dubbio è molto forte. Serviranno nervi saldi e tanto coraggio anche perché non ci saranno squadre deboli”.