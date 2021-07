Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Lei è stata davvero sfortunata per l’influenza intestinale che l’ha colpita a pochi giorni dai Giochi per cui questo bronzo è un successo. Dopo i 1500 dell’altro giorno il suo riscatto non era per niente scontato”. Il presidente della federnuoto Paolo Barelli commenta così all’Adnkronos la medaglia di bronzo di Simona Quadarella negli 800 stile libero.