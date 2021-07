Olimpiadi: beach volley, giornata di allenamento per le coppie azzurre

Tokyo, 19 lug. – (Adnkronos) – Giornata di allenamento presso lo Shiokaze Park le coppie azzurre del beach volley in attesa dell’esordio nel torneo olimpico che ci sarà il 25 luglio. Per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth le avversarie nella loro gara inaugurale saranno le russe (qui in ai Giochi Olimpici gli atleti russi saranno rappresentanti del Russian Olympic Committee ROC) Makroguzova/Kholomina. Per le azzurre, da molti anni in coppia, si tratta dell’esordio ai Giochi Olimpici assieme, con Marta Menegatti che in realtà disputerà la sua terza Olimpiade e con Viktoria Orsi Toth che, invece, giocherà per la prima volta il torneo a Cinque Cerchi. Il duo allenato da Terenzio Feroleto, qualificato tramite ranking, si appresta dunque a tuffarsi in questa emozionante avventura consapevole delle proprie potenzialità, ma anche delle difficoltà che una tale manifestazione presenta.