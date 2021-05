Olimpiadi: Berruto, ‘Egonu portabandiera sarebbe scelta meravigliosa’

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Paola Egonu portabandiera a Tokyo sarebbe una scelta meravigliosamente di avanguardia e portatrice di molti significati, tutti bellissimi”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto, oggi nella segreteria del Pd come responsabile Sport. “Fa diventare normale orgoglio di un paese, come è già nei fatti, una giocatrice straordinaria, a mio parere la miglior pallavolista del pianeta, che guiderà un gruppo giovanissimo, fortissimo, bellissimo e in cui le differenze di etnia o credo o altro non hanno alcun significato. A loro interessa vincere”.