Olimpiadi: capo delegazione scherma, ‘mancato oro ma cinque medaglie a Tokyo non è flop’

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Bilancio della scherma a Tokyo? Cinque medaglia. Io sono in disaccordo con chi dice che la scherma qui ha fatto un flop, tre volte abbiamo avuto la possibilità di vincere l’oro e non lo abbiamo fatto, quattro ragazzi nelle finali oltre alle medaglie, non è stata un’Olimpiade negativa, non c’è stato il punto della vittoria dell’oro e forse questo è dovuto anche al periodo covid. Abbiamo saltato due campionato del mondi giovani e non si sono potuti mettere in mostra”. Lo ha detto il capodelegazione della scherma italiana a Tokyo 2020 Maurizio Randazzo. “I ragazzi che si trovano alle spalle di questi atleti fortissimi non si sono confrontati con loro. Adesso finisce un ciclo e l’olimpiade ti porta a fare delle valutazioni e portare avanti i giovani e spero che questa stagione possa portare i giovani al prossimo mondiale, forse al Cairo, per avere gente che ha fame di vittorie. Non butterei però la croce addosso a chi ha vinto cinque medaglie, ma il giovane stimola e ne trae vantaggio tutto il movimento”, ha aggiunto Randazzo.