Si tiene a Napoli domani, giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 10,00 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta, in Piazzetta Pietrasanta n. 17-18, il primo incontro “Mediterraneo, crocevia in ogni tempo di scambi, migrazioni, culture” delle Olimpiadi dei Saperi Positivi” – Edizione 2022-2023. Dialoghi con il territorio promossi dalla Fondazione Polo Culturale Pietrasanta Onlus, in collaborazione con l’Ucsi