Olimpiadi delle Telecomunicazioni, a Città della Scienza la finale nazionale

Dopo una fase online che ha registrato grande partecipazione e un livello tecnico elevato, i TLC Games 2026 si preparano alla loro sfida conclusiva.

L’appuntamento è fissato per il 23 marzo a Napoli, negli spazi di Città della Scienza di via Coroglio 57, per la finale nazionale delle Olimpiadi delle Telecomunicazioni, iniziativa rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori italiane, promossa dal Programma di Ricerca e Sviluppo PNRR RESTART e organizzata dal CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni.

Quattro le squadre che hanno conquistato l’accesso alla finale, dopo la sfida online del 22 febbraio, a cui hanno partecipato 31 squadre e oltre 160 ragazzi impegnati nelle challenge. A contendersi il titolo di campioni 2026 saranno: Pascalini 2.0 dell’ITET Blaise Pascal di Foggia, vincitori dell’edizione 2025; Spikkiettisti dell’IISS Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte (Bari); Stephen Hop-King dell’ITI P. Hensemberger di Monza; e Latency Zero dell’IIS Aldini Valeriani di Bologna.

La finale prenderà il via alle 9:30 e proseguirà per tutta la mattinata. Nel pomeriggio, prima della premiazione ufficiale, è previsto un momento scientifico introdotto dagli ideatori dei TLC Games: prof. Lorenzo Bracciale, Università Tor Vergata di Roma; prof.ssa Laura Galluccio, Università degli Studi di Catania; e prof. Giuseppe Ruello, Università di Napoli Federico II.

Seguirà la sessione tematica “Telecomunicazioni: Dove nascono le opportunità”, con interventi di dott.ssa Laura Di Raimondo, Asstel; dott.ssa Eleonora Lucchi, Vianova; e dott. Giacomo Croce e dott.ssa Irene Zambon, Telebit, realtà che hanno sostenuto e sponsorizzato il progetto.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per valorizzare le competenze tecnologiche dei giovani e avvicinarli al mondo delle telecomunicazioni, mettendo in luce le opportunità di sviluppo professionale e scientifico del settore.