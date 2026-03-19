Olimpiadi di Matematica: uno studente napoletano alle finali nazionali

Importante traguardo per Lorenzo Solla, studente napoletano della classe V A OSA dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico De Nicola” di Napoli, selezionato tra i qualificati del Distretto di Napoli per partecipare alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica. Il risultato rappresenta un riconoscimento significativo per l’impegno e la preparazione dello studente, che si è distinto nelle competizioni matematiche dimostrando spiccate capacità logiche e analitiche. La qualificazione alla fase nazionale colloca Lorenzo tra i giovani talenti della matematica del territorio campano. Ottimo risultato anche nella competizione a squadre: il team di matematica dell’istituto si è classificato al sesto posto a livello regionale in Campania, ottenendo inoltre il terzo posto nella provincia di Napoli. La squadra era composta da Lorenzo Solla, Davide Giordano, Ludovica Masiello, Marco D’Angelo, Aniello Di Vaio e Fernando Naidapulage. Il successo degli studenti è stato possibile anche grazie al lavoro di preparazione e al supporto dei docenti referenti per le eccellenze (Prof. R. Marigliano e Prof.ssa R. Chietti) che da anni seguono e valorizzano i ragazzi nelle competizioni scientifiche.