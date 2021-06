Olimpiadi: Fontana da Mattarella, ‘ci ha rassicurato, pensare a commissario’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – C’era anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, con la delegazione di organizzatori delle Olimpiadi invernali ‘Milano-Cortina 2026’ che è stata ricevuta oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Dopo l’appuntamento con il presidente, il governatore ha in programma un incontro con il ministro delle Infrastrutture e Mobilità, Enrico Giovannini: “Ribadirò – dice Fontana – la necessità di trovare con il Governo soluzioni operative che sappiano coniugare un sistema di controlli sempre efficace con la velocità degli interventi, anche avvalendosi di un Commissario con pieni poteri. Le norme attuali, infatti, non devono mettere a rischio l’obbiettivo, cioè non essere completamente pronti per la fine del 2025”.