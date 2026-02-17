Olimpiadi, Ghiotto, Giovannini e Malfatti: “Sembrava impossibile”

I pattinatori da Oro hanno festeggiato a Casa Italia a Milano

Milano, 17 feb. (askanews) – Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto un grande oro nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026. A Casa Italia a Milano per le celebrazioni hanno raccontato le loro emozioni ai cronisti.”Veniamo da quattro anni di duro lavoro su questa distanza – ha detto Ghiotto – e all’inizio sembrava quasi impossibile crederci. Siamo riusciti qualche anno fa a vincere un Mondiale anche di un po’ inaspettato perché non eravamo i favoriti, ma abbiamo visto che avevamo delle potenzialità. Per noi non era facile entrare in pista con dei big così. Abbiamo gestito molto bene le emozioni, le energie, perché comunque oggi non era facile superare l’Olanda e riuscire a risparmiarsi anche un po’ in vista della finale, però su questo abbiamo rilasciato moltissimo e abbiamo portato a casa un bellissimo risultato”. “Io essendo in seconda posizione – ha aggiunto Michele Malfatti – non mi sono accorto di niente, vedevo che i miei compagni erano tranquilli e non capivo perché erano così tranquilli, dico, o siamo davanti o siamo dietro, non capivo, poi all’ultimo giro con la coda dell’occhio sono riuscito a vedere che noi eravamo in uscita curva mentre loro erano ancora a metà curva e ho iniziato a dire ma allora forse stia facendo qualcosa di grande veramente”.”Le mie gare – ha concluso Andrea Giovannini, che ha esultato imitando il celebre ‘night night’ della star NBA Stephen Curry – sono tutte in questa settimana finale e nelle prime due settimane iniziava a sentire la tensione di questo Olimpiade perché avevo tutti i miei compagni che gareggiavano, ottenevano i risultati, avevano conferme sul fatto di stare molto bene. Io stavo molto bene, però non correndo mai non avevo una conferma definitiva, quindi iniziavo a sentire molto la pressione. Essendo un grande fan di tutti gli sport, il modo in cui Steph Curry aveva gestito la finale olimpica a Parigi è stato un po’ un’ispirazione per me. Allora ho voluto imitare la sua esultanza, per come ha gestito la tensione in quel contesto”.