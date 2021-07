Olimpiadi: ginnasta statunitense Eaker positiva al Coronavirus, è asintomatica e in isolamento

Tokyo, 19 lug. – (Adnkronos) – E’ Kara Eaker la ginnasta positiva al Coronavirus. La 18enne statunitense è asintomatica e in isolamento. Secondo la Cnn Eaker aveva completato il ciclo vaccinale. Anche un altro membro della nazione a stelle e strisce di ginnastica si trova in isolamento, in quanto in contatto con Eaker nelle ore precedenti alla rilevazione dell’infezione. A confermalo Kimiya Kosaku, funzionario della municipalità di Inzai: “L’atleta è stata messa in isolamento e non mostra sintomi; era arrivata in Giappone il 15 luglio. Un altro membro della squadra è stato identificato come un caso di contatto. Anche lui rimane in isolamento nella sua stanza”.