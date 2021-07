Olimpiadi: il motto del Cio diventa ‘più veloce, più alto, più forte – insieme’

Tokyo, 20 lug. (Adnkronos) – Il motto del Cio diventa “faster, higher, stronger – together” (“più veloce, più in alto, più forte – insieme”). I membri del Cio hanno approvato la mozione durante la 138esima sessione in corso a Tokyo. Il motto olimpico era “Citius, Altius, Fortius” in latino, che significa “più veloce, più in alto, più forte”. L’espressione fu proposta da De Coubertin in occasione della creazione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), nel 1894, ma divenne il motto ufficiale solo durante le Olimpiadi del 1924 a Parigi.