Olimpiadi: Jacobs, ‘primo oro dopo Bolt? Incredibile’

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – ‘Il primo oro dopo Bolt? Mi ricordo qualsiasi gara di Bolt, tutte le gare che ha fatto. Vincere le Olimpiadi dopo di lui con il suo tempo, è incredibile”. Lo ha detto Marcell Jacobs nella mixed zone dopo la stoprica vittoria dei 100 metri ai Giochi di Tokyo. “Un oro olimpico è l’inizio della carriera. Siamo arrivati qui molto determinati. Nella mia testa mi sono ripetuto cosa hanno gli altri più di me che io non ho: niente. Possiamo fare quello che fanno loro, correre forte anche noi e lo abbiamo fatto. La dedica a tutta l’Italia che mi ha sostenuto, ai miei figli, alla mia famiglia”, ha aggiunto Jacobs. Poi i complimenti degli avversari: “Gli altri quando hanno visto che ho vinto si sono congratulati. Quando abbiamo fatto le foto mi hanno detto devi stare tu in mezzo, sei tu che hai vinto. Un palcoscenico a cui non sono abituato e veramente fantastico. Non vedo l’ora che sia domani. E’ vero che ho fatto il record europeo ma tra dieci anni arriva qualcuno e te lo toglie. Una medaglia olimpica non te la toglie nessuno”.