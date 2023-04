La Russia non invierà i suoi atleti in Polonia alle qualificazioni di scherma per le Olimpiadi dal 21 al 23 aprile per le condizioni ritenute “inaccettabili”. Lo ha detto il capo della federazione russa di scherma, Ilgar Mamedov, citato da Ria Novosti. Varsavia ha annunciato che per partecipare gli atleti russi devono firmare una dichiarazione scritta nella quale affermano di non sostenere la guerra russa in Ucraina.