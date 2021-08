Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “La scherma male, decisamente male. Oggi era l’ultimo giorno per avere una speranza di fare qualcosa di importante e invece non siamo neanche in zona medaglie. E’ una cosa che ci amareggia tanto, questo sicuramente comporterà riflessioni in merito”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a margine delle gare di nuoto l’eliminazione nei quarti di finale della squadra di fioretto maschile a Tokyo 2020.