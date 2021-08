Olimpiadi: Malagò, ‘su necessità aiuti governo Barelli ha ragione ma parli solo da presidente Fin’

Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Sul discorso di Barelli sulla necessità di aiuti da parte del Governo per le societa’ sportive penso che abbia perfettamente ragione. I gestori, gli imprenditori degli impianti sono stati fortemente penalizzati dal Covid”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malago’ in conferenza stampa a Casa Italia. “Faccio i complimenti alla Fin perché ha fatto un eccellente lavoro in vasca vincendo sei medaglie, sono stati bravissimi, hanno persone molto competenti nello staff. Su queste dichiarazioni se lui le facesse solo come presidente di federazione sarebbero molto più credibili e non come parlamentare che accusa l’Esecutivo di non dare una mano”.