Olimpiadi, Mornati: l’Italia qui con la squadra più forte di sempre

Il segretario generale del CONI: capitalizzata con il numero di medaglie

Milano, 21 feb. (askanews) – “Oggi, a un giorno dalla fine dei Giochi, possiamo dire che avevamo la squadra più forte di sempre, e abbiamo capitalizzato questa forza con il numero di medaglie”. Lo ha detto in una conferenza stampa di consuntivo il segretario generale e capo missione del CONI Carlo Mornati, che poi ha spiegato come alle Olimpiadi le vittorie non nascano da situazioni estemporanee, ma da una attenta e calcolata pianificazione.