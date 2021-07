Olimpiadi: pallavolo, azzurri battono 3-1 la Russia in amichevole

Tokyo, 20 lug. – (Adnkronos) – A quattro giorni dall’esordio nel torneo olimpico anche gli azzurri di Chicco Blengini si sono cimentati in una gara amichevole esattamente come le ragazze di Davide Mazzanti che ieri hanno battuto il Brasile. Oggi Zaytsev e compagni hanno testato il loro stato di forma contro la Russia (qui ai Giochi Olimpici ROC) in un match che ha fornito al ct tricolore importanti indicazioni sulla strada che porterà al match d’apertura contro il Canada (il 24 luglio alle ore 9 locali, le 2 di notte in Italia). Il risultato finale ha visto la nazionale tricolore imporsi con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-19).