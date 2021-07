Olimpiadi: Pizzolato, ‘la Cina adesso sa che ci siamo, gli abbiamo bussato…’

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “Ce l’abbiamo fatta! La Cina adesso sa che ci siamo, gli abbiamo bussato e…alla prossima!”. Così Nino Pizzolato dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, categoria 81 kg. L’Azzurro è protagonista di una gara al cardiopalma all’International Forum, giocata kilo su kilo. Il siciliano delle Fiamme Oro chiude con uno strappo a 165 e uno slancio a 200 kg, per un totale di 365 kg. Oro al cinese Lyu con 374, argento al dominicano Bonnat con 367. Quella vinta da Nino Pizzolato è la terza medaglie della Pesistica Azzurra ai Giochi Olimpici, su 5 atleti qualificati per questo appuntamento. L’oro è andato alla Cina: “Liu Xiajoun lo ammiravo in televisione, oggi ci è mancato poco che lui tornasse a casa con una medaglia diversa…”. Poi la dedica: “Questa medaglia è per i miei nonni, li ho persi tutti e quattro prima di Tokyo”.