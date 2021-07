Olimpiadi: Quadarella, ‘questa medaglia pesa un bel po’, sono contenta’

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ stata una premiazione molto più grande rispetto alle altre anche se non c’era il pubblico. E’ stata una sensazione strana accanto a due atlete così forti, è stato veramente bello e sono proprio contenta. Questa pesa questa medaglia? Un bel po’ considerando non solo i cinque anni che ho aspettato ma anche quello che mi è successo”. Lo ha detto Simona Quadarella medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020 a Casa Italia. “Due settimane fa mi è presa una gastroenterite che mi è durata due giorni, ma mi sono portata degli strascichi per quasi una settimana. Ho dovuto posticipare la partenza di cinque giorni e questo mi ha un po’ destabilizzato. Ho avuto paura di non riuscire ad arrivare nella giusta forma, avevo perso qualche chilo, avevo poche forze, poi le ho riprese ma nel 1500 dopo metà gara si è visto che ero un po’ stanca”, ha aggiunto l’azzurra.