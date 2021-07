Olimpiadi: Sylla, ‘a Tokyo puntiamo in alto, questo gruppo vale tanto’**

Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – “Quando si partecipa ad un evento del genere si punta in alto, non posso dire cosa succederà o cosa vogliamo, abbiamo ovviamente un’idea, ma non si sa a cosa si va incontro. Questo gruppo per come è arrivato a Tokyo vale tanto e merita di poterlo dimostrare”. Lo ha detto la capitana della nazionale femminile azzurra di pallavolo Miriam Sylla all’Adnkronos da Tokyo sul torneo di volley ai Giochi, senza sbilanciarsi sugli obbiettivi della squadra azzurra. “Nella prima partita ci potrà essere un po’ di tensione e voglia di fare bene contro un avversario tosto, ma non ci sono squadre semplici da affrontare. Meglio avere una sfida dura subito, io dico ‘temere tutte e paura di nessuno'”.