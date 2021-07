Olimpiadi: Volandri, ‘Berrettini demoralizzato ma verrà fuori da momento difficile’ (3)

(Adnkronos) – Prenderà un volo last minute per Tokyo anche Lorenzo Musetti, aggregato alla spedizione azzurra al posto di Sinner. Il pass olimpico è la classica ciliegina per il 19enne di Carrara, che la scorsa estate era n.280 ATP ed ora sarà in tabellone da numero 62 del ranking. “Lorenzo è stato preso un po’ in contropiede, ma è stato felicissimo di annullare tutta la sua programmazione che era già ben definita. Non ci ha pensato un attimo, ha sentito subito l’emozione di rappresentare l’Italia, così come non vede l’ora di giocare in Coppa Davis se avrà la sua occasione. E’ molto attaccato a questi colori, ricordo quando giocava nelle Nazionali giovanili, una volta non potè rispondere alla convocazione per la Winter Cup perché infortunato ed era disperato”.