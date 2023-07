Olio d’oliva, arriva la nuova guida per le etichettature

Con una Guida pratica intitolata “Guida pratica all’etichettatura degli oli d’oliva” aggiornata con i l’etichettatura ambientale di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il ministero dell’Agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:

consumatore finale;

ristoranti, mense e collettività simili.

Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute. Lo riporta un articolo di fiscoetasse.

La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:

una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta,

una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta.

In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.