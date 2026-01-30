Olio straniero, Coldiretti lancia l’allarme: nel 2025 importati mezzo miliardo di chili

Nel 2025 oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva hanno attraversato le frontiere italiane, con effetti diretti sui prezzi dell’extravergine nazionale, sui consumatori e sulla trasparenza del mercato. A lanciare l’allarme è Coldiretti, che denuncia una pressione crescente dell’olio estero a basso costo sul sistema produttivo italiano e chiede più controlli e regole chiare a tutela del Made in Italy.

Secondo l’organizzazione agricola, l’afflusso massiccio di prodotto straniero non solo deprime le quotazioni dell’olio italiano, ma alimenta pratiche ingannevoli e favorisce un mercato opaco in cui prosperano trafficanti di olio e attività illegali. Una situazione che penalizza l’olivicoltura nazionale e avvantaggia anche una parte dell’industria che preferisce rifornirsi all’estero invece di valorizzare l’eccellenza italiana.

Il caso Tunisia e il dumping sui produttori

Emblematico, secondo Coldiretti, il caso dell’olio tunisino, i cui arrivi sono aumentati del 40% nei primi dieci mesi del 2025, con un prezzo medio di circa 3,5 euro al chilo. Una dinamica che viene definita di dumping, perché scarica il peso della concorrenza sleale sull’anello più debole della filiera, gli olivicoltori, spesso costretti a vendere al di sotto dei costi di produzione.

La mobilitazione degli agricoltori

Su questi temi Coldiretti ha riunito oltre 3.000 agricoltori all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dopo le tappe di Torino, Milano e Padova, che hanno coinvolto complessivamente 20.000 soci. Un percorso di mobilitazione a difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, con al centro l’olio extravergine d’oliva.

All’iniziativa hanno partecipato il presidente Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri.

Prezzi sotto pressione e mercato alterato

L’invasione di olio straniero esercita, secondo Coldiretti, una pressione sistematica al ribasso sulle quotazioni, aggravata dalle manovre di veri e propri trafficanti dell’olio che alterano il mercato e mettono a rischio la sostenibilità economica delle aziende agricole italiane.

Frodi e sofisticazioni sotto i riflettori

Per denunciare il fenomeno, Coldiretti ha allestito insieme a Unaprol la mostra “L’attacco all’olio Made in Italy”, dedicata alle truffe e sofisticazioni che danneggiano imprese e cittadini. Dai flussi incontrollati di prodotto extra Ue fino alle frodi più gravi, come l’olio di semi colorato con clorofilla e venduto come extravergine.

Accanto al prodotto low cost che arriva quotidianamente nei porti italiani, a partire da Civitavecchia, emergono casi di illegalità che rendono necessario, secondo Coldiretti, un rafforzamento immediato dei controlli.

Consumatori da informare

Al centro anche il tema dell’informazione ai consumatori. Coldiretti sottolinea la necessità di orientare gli acquisti verso oli extravergini di qualità, spiegando che il generico “olio di oliva” è spesso il risultato di processi industriali di deacidificazione e rettifica. Trattamenti che, attraverso alte temperature e carboni attivi, eliminano difetti e odori ma svuotano il prodotto della sua naturalità.