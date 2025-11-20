Oliveto Citra, il borgo campano che vola con il Pnrr: primo al Sud e nella top 10 in Italia per imprese finanziate

Olivetro CItra, borgo dell’alta Valle del Sele, si conferma tra i centri più dinamici del Mezzogiorno sul fronte dell’innovazione culturale e imprenditoriale: 1 milione e 798 mila euro già stanziati per 26 imprese grazie al bando “Imprese Borghi” collegato alla strategia di rigenerazione Il Borgo dei fermenti, finanziata dal PNRR nell’ambito della linea b per la rigenerazione dei borghi italiani.

La Strategia, approvata dal Ministero della Cultura, prevede 23 azioni concrete che spaziano dalla cultura alla mobilità, dai servizi per famiglie e anziani all’accoglienza dei visitatori. È proprio questa approvazione che ha permesso il via libera al bando “Imprese Borghi”, che ha visto Oliveto Citra primeggiare tra i borghi del Mezzogiorno per numero di imprese finanziate.

Bandi, criteri e settori beneficiari

I bandi, gestiti da Invitalia, l’agenzia per lo sviluppo del Ministero dell’Economia, erano partiti nel 2023 e hanno visto le ultime assegnazioni avvenire di recente grazie allo scorrimento delle graduatorie. Le opportunità di finanziamento erano riservate a piccole e medie imprese già costituite o da costituire, associazioni non riconosciute ed enti del Terzo settore.

L’obiettivo principale è avviare o ampliare attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari o artigianali, purché collegate alle finalità della strategia di rigenerazione del borgo. I contributi a fondo perduto potevano arrivare fino al 90% delle spese ammissibili, elevabili al 100% per nuove imprese e società con prevalenza numerica giovanile o femminile, con un limite massimo di 75 mila euro per iniziativa.

Oliveto Citra tra i primi dieci comuni in Italia

Secondo i dati del Ministero della Cultura, Oliveto Citra non solo guida la classifica dei borghi campani e del Mezzogiorno per numero di imprese finanziate, ma rientra anche nelle prime dieci posizioni sul piano nazionale per valore complessivo delle agevolazioni.

Le attività sostenute rientrano per la maggior parte nel settore turistico (19 su 26 imprese), una nel settore culturale e sei nel commercio.

Con la cultura si crea economia

“In tutte le regioni del Mezzogiorno, fra i Comuni beneficiari della linea b del bando PNRR, Oliveto Citra è quello con il maggior numero di imprese agevolate e con il più alto valore complessivo dei finanziamenti concessi. E siamo nelle prime dieci posizioni anche sul piano nazionale – dichiara il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata – Al di là dei dati, si tratta di un risultato che muove positivamente la nostra economia locale, a dimostrazione che con la cultura si crea economia, con la cultura si può mangiare. Ora non possiamo tirarci indietro: continueremo a lavorare e investire sulla valorizzazione delle nostre risorse culturali”.