Oliveto Citra, il borgo diventa un albergo diffuso con “alloggi intelligenti” per gli ospiti fragili. Progetto finanziato dal Pnrr

Rendere il centro storico di Oliveto Citra un paese-albergo dotato di “alloggi intelligenti”, capace di offrire un’esperienza di accoglienza integrata alla fruizione delle risorse culturali, materiali e immateriali che la comunità locale ha da offrire. È questo l’obiettivo di una delle iniziative più ambiziose contenute all’interno della Strategia di Rigenerazione Il Borgo dei Fermenti, promossa dall’amministrazione comunale di Oliveto Citra e finanziata dal PNRR nell’ambito del bando per l’attrattività dei borghi storici (Linea B).

La base di partenza dell’Albergo diffuso nel borgo di Oliveto Citra è composta da cinque unità immobiliari di proprietà comunale, unità che vanno a integrarsi all’ostello della gioventù intitolato a Massimo Troisi, anch’esso di proprietà comunale e già in funzione da qualche anno. Un sistema di gestione comune consentirà a tutti gli ospiti di fruire degli spazi comuni e dei servizi già attivati per l’ostello (ricevimento, punti ristoro, assistenza informativa), a cui si aggiungerà un sistema integrato di prenotazione online.

Ma il vero elemento di particolarità dell’Albergo diffuso è dato dalla predisposizione di “alloggi intelligenti”, che sono al momento in fase di completamento. Due delle unità immobiliari dedicate all’accoglienza turistica, saranno infatti dotate di sistemi tecnologici in grado di accogliere in sicurezza e comodità, anche per lunghi periodi, ospiti con particolari fragilità: persone con disabilità, anche con ridotte capacità di autonomia, anziani con malattie croniche. Tutto ciò sarà possibile grazie a due azioni fondamentali: una supervisione attiva intelligente, ossia un monitoraggio automatico continuo in grado di rilevare e segnalare anomalie nei normali ritmi quotidiani; un’assistenza attiva intelligente, cioè il rilascio, in maniera autonoma e adattiva, di informazioni vocali che giungono all’utente nel momento esatto in cui ne ha necessità, come ad esempio in caso di farmaci da assumere o pasti da consumare. A tutto ciò si aggiungeranno, inoltre, servizi supplementari di assistenza agli ospiti in situazione di fragilità e di supporto tecnico per la gestione delle tecnologie degli “alloggi intelligenti”.

Oltre a determinare il completamento dell’allestimento, l’organizzazione dei servizi turistici e l’arricchimento tecnologico degli alloggi intelligenti, la Strategia di Rigenerazione Il Borgo dei Fermenti si preoccupa anche di avviare una gestione complessiva dell’albergo diffuso: dal Pnrr arrivano infatti anche le risorse per coprire, sul piano finanziario, la fase di avviamento.

“Grazie alla Strategia di rigenerazione Il Borgo dei Fermenti, giunge alla sua naturale conclusione il percorso di strutturazione di un albergo diffuso nella parte storica del nostro paese, avviato dall’amministrazione comunale oltre un decennio fa – dichiara il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata – Attraverso il raggiungimento di questo nuovo traguardo, siamo in grado di offrire a chi vorrà visitarci livelli più completi di accoglienza turistica, con un occhio riguardo all’accessibilità, tema che qui a Oliveto Citra ha avuto sempre la massima attenzione”.