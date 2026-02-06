Olivier Pascal nuovo Presidente e Ceo di Kia Connect

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia Connect ha annunciato la nomina di Olivier Pascal a Presidente e Chief Executive Officer, a partire dal 1° gennaio 2026. Olivier Pascal nel ruolo di General Manager of Connected Cars in Kia Connect, ha già avviato iniziative a livello europeo riguardanti l’esperienza cliente, dati e sviluppo aziendale per i veicoli connessi. Vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali tra concessionarie, sedi centrali nazionali e globali, spaziando tra ingegneria, vendite, marketing e tecnologia. N

egli ultimi anni, Pascal ha svolto un ruolo fondamentale nell’espansione dei servizi di Kia Connect a supporto di milioni di automobilisti, e di fatto, contribuendo alla leadership di Kia nella mobilità digitale e nelle soluzioni data-driven. Pascal, nella sua nuova posizione, porterà avanti le iniziative di Kia Connect sulla connettività, il digitale, i dati e la ricarica, con particolare attenzione all’esperienza cliente, all’innovazione e alla crescita sostenibile in Europa.

“La missione di Kia Connect è rendere ogni viaggio e ogni sosta per la ricarica più intelligenti, più sicuri, più comodi e più personali”, ha dichiarato Olivier Pascal, Presidente e CEO di Kia Connect. “Nel 2026, offriremo un valore tangibile ai nostri clienti e partner B2C e B2B, funzionalità di qualità superiore, un’esperienza digitale realmente personalizzata, servizi B2B scalabili e soluzioni di ricarica affidabili. Con innovazione, esperienze uniche lato cliente, utilizzo responsabile dei dati e rigore operativo, realizzeremo una crescita sostenibile e una piattaforma che faranno la differenza per il brand Kia e per il suo successo in Europa”.

Marc Hedrich e Pablo Martìnez Masip lasciano i ruoli di Presidente e CEO e COO. Hanno guidato l’allineamento strategico e le performance operative in diversi mercati europei. Hedrich è stato nominato Presidente di Kia Francia, Martìnez Masip assumerà il ruolo di Vicepresidente Prodotto e Marketing di Kia Europa. Kia Connect sviluppa un ecosistema digitale completamente integrato per i servizi dedicati alle auto connesse, alle soluzioni di mobilità digitale e ai servizi di ricarica, a disposizione di quasi due milioni di utenti in tutta Europa.

Queste iniziative supportano in Europa la più ampia trasformazione di Kia verso la mobilità elettrificata, software-defined e incentrata sul cliente. Lanciata lo scorso maggio, Kia App migliora l’esperienza digitale riunendo Kia Connect, Kia Charge e i servizi di proprietà in un’unica interfaccia, con uno sviluppo costante degli aspetti riguardanti la ricarica e l’integrazione con le città più avanzate dal punto di vista tecnologico ed ambientale. La piattaforma migliora la praticità, la sicurezza e l’efficienza durante l’intero periodo di possesso e utilizzo del veicolo.

La piattaforma offre un’ampia gamma di funzionalità, come Remote Vehicle Status, Vehicle Diagnostics e “Find My Car”, oltre al controllo tramite app delle funzioni di ricarica, climatizzazione e chiusura. Gli aggiornamenti periodici Over-The-Air (OTA) mantengono i veicoli aggiornati e future-ready, ad esempio le versioni più recenti introducono oltre 150 miglioramenti funzionali e nuove funzionalità basate sul feedback dei clienti.

Kia App, con l’ultimo aggiornamento di dicembre, offre la possibilità di visualizzazioni 3D di EV9, per una visione più chiara e verosimile della vettura direttamente sul proprio smartphone.

Il nuovo modello include una visualizzazione animata che permette di analizzare le forme e il design in modo più naturale, rispecchiando la configurazione esatta di EV9 di ciascun utente, inclusi colore esterno, design dei cerchi, tettuccio apribile e disposizione dei sedili. Questo aggiornamento riflette il costante impegno verso lo sviluppo di un’esperienza dell’app sempre più connessa al veicolo reale.

Offre ai conducenti un approccio visuale più intuitivo, qualcosa che li avvicina ancora di più all’auto con cui interagiscono ogni giorno. Kia prevede di estendere l’applicazione di questa funzionalità ad altri modelli elettrici nel corso del 2026, a seguito della valutazione delle prestazioni del modello 3D su EV9.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).