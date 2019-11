Oliviero Toscani: “Salvini vale come Panda usata, ben venga la condanna”

Roma, 27 (Adnkronos) (Alisa Toaff) – di Alisa Toaff

“I soldi servono per dire quello che uno dice, in questo caso sono soldi ben spesi. Salvini vale come una Panda usata e se insultarlo mi costa 8mila euro ne vale la pena”. Così ironico il fotografo all’Adnkronos commentando la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la condanna a 8mila euro di multa nei confronti del fotografo per avere diffamato .

“Lui voleva 800mila ma ne becca solo 8mila – racconta il fotografo – ringrazio la sentenza perché sono uno che passerà alla storia per aver speso soldi per dire la verità su questo personaggio. Io farò comunque ricorso in Cassazione”, conclude Toscani.