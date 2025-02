Olly annuncia “La grande festa” una data evento a Milano il 4 settembre

Milano, 20 feb. (askanews) – Reduce dalla vittoria alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, il cantautore Olly annuncia La grande festa una data evento prevista il 4 settembre 2025 per celebrare “con tutta la mia gente” questo anno d’oro, che lo vedrà esibirsi per la prima volta all’Ippodromo Snai di San Siro. I biglietti per l’evento – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – saranno in vendita a partire dalle ore 18 di oggi.

Il brano Balorda nostalgia ha debuttato al #1 in classifica FIMI/Gfk. Il brano è stabilmente al #1 posto in chart su Spotify Italia, Amazon music italia, nella sezione musica di Youtube, Apple music Italia e nella top100 della chart global di Spotify. Inoltre Tutta vita, il secondo album del cantautore con oltre 400 milioni di stream audio e video, è l’album più ascoltato su Spotify e Amazon music questa settimana.

Il brano – scritto da Olly, composto dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione – racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda.

Il Tutta vita tour 2025 – 2026, che vede già completamente sold out tutti i live previsti nel 2025, ha conquistato diversi sold out: hanno raggiunto il tutto esaurito anche le date di Jesolo – VE, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma e Bari previste nel 2026. Il tour, che vedrà Olly per la prima volta nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026, si concluderà con la data di Eboli (SA) il 28 marzo 2026 per cui restano gli ultimi biglietti disponibili.

Il Tutta vita tour 2025 – 2026 è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per la data di Eboli nei palazzetti e per la data prevista il 4 settembre sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali, qui le info sui biglietti.

Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024 – 2025, Olly tornerà live nei club italiani questa primavera con dodici appuntamenti previsti a Venaria Reale (TO), Bologna, Roma, Molfetta (BA) e Firenze e terminerà ufficialmente a Padova. Il tour, per un totale di 26 date completamente sold out, ha registrato un totale di oltre 150 mila biglietti venduti.