Oltre 1.200 bambini e ragazzi a “Cartoons on the Bay – Winter Edition”

Roma, 29 nov. (askanews) – Oltre 40 appuntamenti tra masterclass, laboratori, jam session a cui hanno preso parte più di 1.200 studenti, incontri esclusivi con il doppiatore Fabrizio Vidale, voce di Eddie Murphy e Jack Black, con Alessandro Rack, regista e sceneggiatore di film d’animazione come “Gatta Cenerentola”, Stefano Bessoni, maestro della stop-motion, con Stefano Argentero, regista specializzato in animazioni con la plastilina: è stata una Winter Edition dai grandi numeri, sempre promossa da Rai e realizzata da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila, con la direzione artistica di Adriano Monti Buzzetti. La manifestazione ha portato a L’Aquila anche 40 opere dell’illustratore Tony Wolf. Nella giornata di chiusura è arrivato anche l’Amministratore Delegato di Rai Com Sergio Santo.

A Palazzo dell’Emiciclo, nei primi giorni della manifestazione, il via è stato con il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura della Regione Roberto Santangelo. La forza dell’animazione, dell’immaginazione e della creatività digitale sono state una chiave per parlare con il sorriso a bambini e ragazzi, del loro presente e del loro futuro, nelle masterclass sulle professioni dell’animazione come negli incontri a cura di UNICEF e Moige. Preso d’assalto il laboratorio Roblox Jam Session su game design e creatività digitale, gran festa per i 50 anni dell’Ape Maia. Protagonisti della parata finale, presa d’assalto dai bambini aquilani, le mascotte di Lampo e Milady dei 44 Gatti (Rainbow), Ape Maia e Milo (DeAPlaneta), Lampadino e Caramella (Animundi). Insieme a loro i cosplayer di Buzz Lightyear, Capitan Uncino, Geppetto, Piton, Sailor Moon, Biancaneve, Mercoledì, Morticia, Deadpool & Wolverine, Zoro & Rufy (One Piece), Barbie, Spiderman, McGrannit & Piton e Mary Poppins.

Ad attendere i bambini in Piazza dell’Emiciclo il Truccabimbi a tema Mortina (Cartobaleno Animation Studio). A L’Aquila anche Rai Pubblica Utilità, al lavoro per rendere accessibili attraverso la Lingua dei segni italiana gli incontri con bambini e ragazzi. Cartoons on the Bay – Winter Edition 2025 rimane disponibile su RaiPlay con una serie di contenuti speciali disponibili al link raiplay.it/cartoonsonthebay-winter.

“Siamo molto soddisfatti del successo della Winter Edition di Cartoons on the Bay, un evento che ha visto protagonisti L’Aquila e l’intera regione – dichiara Sergio Santo, Amministratore Delegato di Rai Com – la manifestazione è stata accolta sempre con entusiasmo e partecipazione. La Regione Abruzzo ha dimostrato ancora una volta grande attenzione verso la cultura, l’innovazione e l’educazione dei giovani, permettendo a Cartoons on the Bay di crescere e di continuare a essere un punto di riferimento per il settore. Siamo particolarmente felici di aver visto i ragazzi delle scuole della città rispondere a questo format innovativo. Un grazie alla Regione, al Comune e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questa edizione”.

“Siamo molto contenti della risposta dell’Aquila che ci ha dato una prova d’affetto straordinaria in questa centralissima location, Palazzo dell’Emiciclo, che la Regione Abruzzo ci ha messo a disposizione – afferma Adriano Monti Buzzetti, Direttore Artistico di Cartoons on the Bay – a stupirci e a entusiasmarci è stata soprattutto la risposta delle scuole, bambini delle elementari, ragazzi del liceo coinvolti allo stesso modo da una proposta didattica originale che ha cercato di combinare momenti spettacolari e di approfondimento su temi sociali, a una vetrina dei mestieri della nuova creatività digitale. Una bellissima prova che speriamo potrà crescere ancora nel prossimo futuro”.

Il successo della manifestazione si è reso possibile grazie alla collaborazione del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri, dell’assessore all’Istruzione e alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci.