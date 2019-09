Oltre 180 mila visitatori a Salone Genova, superate presenze 2018

Genova, 24 set. – (AdnKronos) – Visitatori in crescita e soddisfazione da parte degli operatori del settore: sono state oltre 180mila le presenze all’edizione numero 59 del Salone Nautico di Genova, numeri ancora parziali, perché la kermesse chiuderà i battenti in serata, ma che già fanno superare la quota dei 175mila dello scorso anno. Alle 11 di questa mattina gli accessi erano in tutto 186.641, con la prospettiva di chiudere la 6 giorni di Salone, questa sera, a 188mila.

I dati sono stati presentati questa mattina durante la conferenza stampa di chiusura della manifestazione, che ha visto anche la firma dell’accordo pluriennale tra Regione Liguria, Comune di Genova, Ucina-Confindustria Nautica, Camera di Commercio, Porto Antico e Autorità di sistema portuale sulla gestione della kermesse. L’intesa prevede l’organizzazione per i prossimi 10 anni da parte de I Saloni Nautici, società partecipata al 100% da Ucina che dal 2013 organizza il Salone Nautico.

Per la manifestazione del prossimo anno ci sono già le date: il Salone Nautico 2020 si svolgerà dal 17 al 22 settembre.