Oltre 200 persone alla Canottieri per la festa dell’atletica campana. Presentato il libro di Rino Manzo

Una grande festa dello sport e della memoria ha segnato la presentazione di “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, volume scritto da Rino Manzo, dirigente sportivo di lungo corso e Stella d’oro del Coni, e Fausto Narducci, ex redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica, con prefazione di Stefano Mei, presidente della Federazione italiana di atletica leggera. Il libro, edito da LeVarie, racconta l’atletica leggera campana dalla fine dell’Ottocento fino al 2025, con oltre cinquemila atleti citati e una dettagliata appendice statistica.

L’evento si è svolto nel salone del Circolo Canottieri Napoli, gremito da oltre duecento partecipanti. Tra gli ospiti, oltre agli autori, c’erano il presidente del circolo Giancarlo Bracale, l’editore Marco Lobasso, la testimonial della serata, la campionessa europea di maratona 2002 Maria Guida, l’assessore allo sport della Regione Campania Fiorella Zabatta, e il presidente della Fidal Campania Bruno Fabozzi. A coordinare l’incontro, l’ex atleta e dirigente sportivo Maurizio Marino.

Celebrazioni e ospiti d’onore

Tra i protagonisti della serata, il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli e il commissario straordinario del Cus Napoli Paola Del Giudice. Gilda Jannaccone, atleta olimpica ai Giochi di Roma 1960, è stata l’ospite d’onore: in suo onore, il presidente Bracale e il professore Corrado Grasso hanno fatto il percorso da tedofori con le fiaccole olimpiche dell’epoca.

La sala ha ospitato numerosi campioni del passato e del presente, tra cui Tonino Andreozzi, Lorenzo Brigante, Teodorico Caporaso, Alfonso Di Guida, Arturo Di Mezza, Anna Maria Ferraro, Antonio Fogliano, Mario Longo, Marco Mazza, Maria Grazia Orsani, Roberto Ricciardi. Il progetto grafico e la copertina sono stati curati dall’ex atleta Marco Persico, conferendo al volume un carattere unico e celebrativo.

Premi e riconoscimenti

In concomitanza con la presentazione, la Fidal Campania, guidata da Bruno Fabozzi, ha organizzato gli oscar dell’atletica campana, premiando atleti e società distintisi nella stagione agonistica 2025. Tra i riconoscimenti: il titolo italiano dell’Enterprise Sport & Service, il secondo posto tricolore della Caivano Runners, il titolo di campionessa italiana dei 10 km su strada di Valentina Gemetto, il campionato italiano juniores dei 100 metri di Daniele Orlando e il primato del mondo master SM60 di Mario Longo.

La serata si è conclusa con il taglio della torta celebrativo, suggellando un evento che ha unito memoria, statistica e passione per l’atletica campana.