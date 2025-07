Oltre 2,9 milioni di italiani truffati nei pagamenti digitali: vittime di falsi sms o email di phishing

Nel 2024, oltre 2,9 milioni di italiani hanno dovuto fare i conti con frodi legate ai pagamenti digitali: il danno economico stimato nel nostro Paese ammonta a più di 880 milioni di euro complessivi. Sono solo alcune delle informazioni che emergono dall’analisi commissionata da Facile.it a mUp Research, un’agenzia di indagini di marketing, e Norstat, fornitore di dati per le ricerche di mercato. Il trend appare in costante aumento, a dimostrazione di come gli inganni si facciano sempre più sofisticati e, allo stesso tempo, più impercettibili.

Colpi in banca oppure complicati furti in appartamento, insomma, non servono più: oggi basta un falso messaggio. Le truffe preferite dai malviventi hanno un filo conduttore: sottrarre dati sensibili e accedere ai conti, sfruttando la fiducia e la scarsa attenzione dell’utente medio. Ma, come vedremo, le vittime non sono soltanto anziani o malcapitati: neppure i nativi digitali sono esenti da rischi. Per proteggersi quando si naviga in rete o si effettuano scommesse online è fondamentale utilizzare strumenti affidabili e preferire transazioni su piattaforme sicure, come i siti che accettano PayPal con le loro garanzie e tutele in caso di contestazioni.

Truffe nei pagamenti digitali: i canali preferiti dagli hacker

Le email fraudolente si confermano lo stratagemma prediletto dei truffatori: vengono utilizzate nel 38,1% dei colpi andati a segno. Seguono a ruota gli SMS ingannevoli, protagonisti del 28,4% dei casi. Ma il ventaglio di soluzioni si è ampliato col tempo: trovano posto in graduatoria siti web fasulli (19,4%), finti call center (18,7%), persino messaggi via app quali WhatsApp, Telegram o Messenger (14,9%) e social network (13,4%), a dimostrazione di quanto gli hacker si siano adeguati alle abitudini digitali degli utenti.

A sorprendere, poi, è un dato che ribalta le aspettative, già accennato in prima battuta: gli anziani non sono le vittime principali. La fascia di età più esposta, infatti, è quella tra i 18 e i 24 anni, con il 14,1% che ha subito almeno una frode nel 2024, mentre a seguire c’è quella tra i 25 e i 34 anni (8,5%). Entrambe le categorie superano la media nazionale, pari al 6,8%.

Pirateria informatica: più di un quarto delle vittime non denuncia

Neppure il livello di istruzione sembra schermare dalle truffe: i laureati risultano essere tra i più vulnerabili, con un’incidenza più che doppia rispetto alla media. Probabilmente questo aspetto è legato all’utilizzo intensivo dei servizi online e ad una maggiore esposizione al rischio: l’eccesso di fiducia dei giovani nella tecnologia li porta ad essere imprudenti e ad abbassare la guardia.

Stupisce anche il silenzio che avvolge gli episodi incriminati: sempre nel 2024, più di un quarto delle vittime (il 26,1%) ha deciso di non denunciare. Ma per quale motivo? In primis per la natura esigua del danno economico (34,1%), ma nel 22,9% dei casi subentra anche la certezza di non recuperare quanto perso. Il 20% degli intervistati, poi, ha confessato di aver provato imbarazzo, riconoscendo la propria ingenuità nel cadere nella trappola, mentre il 14,3% ha scelto di non parlarne per paura del giudizio dei propri cari.

Truffe nei pagamenti digitali: come difendersi

I numeri analizzati, insomma, rivelano un fenomeno in crescita, che interessa la popolazione in maniera trasversale facendo leva su una routine veloce e distratta e sulle disattenzioni individuali. In un mondo sempre più digitale, dove la comodità dei pagamenti elettronici va di pari passo con l’evoluzione delle truffe, proteggersi è diventato cruciale. La prima vera arma è la consapevolezza: riconoscere segnali come un linguaggio approssimativo, presunte richieste urgenti o link sospetti è il primo passo per evitare di cadere nella rete degli hacker.

Uno strumento fondamentale è la doppia autenticazione – o autenticazione a due fattori – che aggiunge un secondo livello di verifica, spesso legato ad un SMS o a un’app. Ma queste soluzioni non possono essere sufficienti da sole. Aggiornare i dispositivi, non salvare le password in chiaro, diffidare di comunicazioni inaspettate o collegamenti non verificati sono tutti modi per accrescere e scolpire le proprie difese. Nella giungla del digitale la sicurezza non è più un optional, ma una responsabilità che parte da ognuno di noi.